Виллиан отказался вернуться в "Фулхэм"

Вингер Виллиан отклонил предложение "Фулхэма" о новом контракте.

Контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек в конце июня, и теперь 25-летний бразилец является свободным агентом.



Несмотря на возраст, Виллиан показал себя полезным игроком в минувшем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами в 31 матче Премьер-Лиги за "Фулхэм".



Однако Daily Mail стало известно, что пока "Фулхэму" не удается уговорить Виллиана вернуться в клуб. Экс-игрок "Челси" отклонил стартовое предложение "дачников" о новом однолетнем контракте.



Интерес к Виллиану проявляют клубы из Саудовской Аравии и Турции, а также "Ювентус", и бразилец хочет тщательнее изучить имеющиеся у него варианты, прежде чем примет решение.