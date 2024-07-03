Виллиан отказался вернуться в "Фулхэм"

Виллиан Вингер Виллиан отклонил предложение "Фулхэма" о новом контракте.

Контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек в конце июня, и теперь 25-летний бразилец является свободным агентом.

Несмотря на возраст, Виллиан показал себя полезным игроком в минувшем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами в 31 матче Премьер-Лиги за "Фулхэм".

Однако Daily Mail стало известно, что пока "Фулхэму" не удается уговорить Виллиана вернуться в клуб. Экс-игрок "Челси" отклонил стартовое предложение "дачников" о новом однолетнем контракте.

Интерес к Виллиану проявляют клубы из Саудовской Аравии и Турции, а также "Ювентус", и бразилец хочет тщательнее изучить имеющиеся у него варианты, прежде чем примет решение.


Метки Виллиан, контракты, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 287

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arthur-naprimer 03.07.2024 17:06 # arthur-naprimer
    и теперь 25-летний бразилец является свободным агентом.


    Источник: http://fapl.ru/posts/108569/?c=1

    Помолодел бразил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: