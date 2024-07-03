Виллиан отказался вернуться в "Фулхэм"
Вингер Виллиан отклонил предложение "Фулхэма" о новом контракте.
Контракт Виллиана с "Фулхэмом" истек в конце июня, и теперь 25-летний бразилец является свободным агентом.
Несмотря на возраст, Виллиан показал себя полезным игроком в минувшем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами в 31 матче Премьер-Лиги за "Фулхэм".
Однако Daily Mail стало известно, что пока "Фулхэму" не удается уговорить Виллиана вернуться в клуб. Экс-игрок "Челси" отклонил стартовое предложение "дачников" о новом однолетнем контракте.
Интерес к Виллиану проявляют клубы из Саудовской Аравии и Турции, а также "Ювентус", и бразилец хочет тщательнее изучить имеющиеся у него варианты, прежде чем примет решение.
03.07.2024 17:00
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и теперь 25-летний бразилец является свободным агентом.
Источник: http://fapl.ru/posts/108569/?c=1
Помолодел бразил
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