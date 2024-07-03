"Бавария" согласовала покупку Палиньи

"Бавария" согласовала приобретение полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи.

Не сумев заполучить Палинью прошлым летом, в июне "Бавария" вернулась за Жоау и для начала предложила за Жоау 30 миллионов фунтов.



"Фулхэм" отклонил стартовое предложение "Баварии", оценив 28-летнего игрока сборной Португалии гораздо дороже, что, казалось, ставит сделку под угрозу.



Пресса даже сообщала, что "Бавария" может переключиться на альтернативные цели вроде Амаду Онана из "Эвертона" или Мануэля Угарте из ПСЖ, но в итоге гранду Бундеслиги все же удалось договориться с "Фулхэмом".



Как сообщил Sky Sports, "Фулхэм" согласился отпустить Палинью в "Баварию" за 47.4 млн. фунтов, включая 4.2 млн. фунтов в виде бонусов. Это будет рекордная продажа в истории "дачников".



После возвращения в Евро-2024 Палинья пройдет медобследование в "Баварии" и подпишет контракт на четыре года.