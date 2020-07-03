"Эвертон" приобрел Илимана Ндиайе

"Эвертон" завершил приобретение нападающего "Марселя" Илимана Ндиайе за 17 миллионов фунтов.

Ндиайе заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года и стал третьим приобретением команды Шона Дайча этим летом после Тима Айрогбунама, купленного у "Эвертона", и Джека Харрисона, повторно арендованного у "Лидса".



Ндиайе только в августе прошлого года перебрался в "Марсель" из "Шеффилд Юнайтед", но в своих 45 матчах за французский клуб во всех соревнованиях забил лишь четыре гола.



При этом в предыдущем сезоне, 2022/23, Илиман забил 14 голов и отдал 11 результативных передач за "Шеффилд Юнайтед", что помогло "клинкам" выйти в Премьер-Лигу.



"Я так рад стать игроком "Эвертона". Главные причины, почему я захотел перейти сюда, заключаются в размере клуба, его истории и том, какую роль я смогу играть, помогая команде двигаться вперед. Я так взволнован, и мне не терпится начать", — сообщил 24-летний сенегалец.