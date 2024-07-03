Форест" хочет свыше 40 млн. фунтов за Хадсон-Одои
"Ноттингем Форест" хочет свыше 40 миллионов фунтов за своего вингера Каллума Хадсон-Одои, к которому существует высокий интерес со стороны других клубов.
Хадсон-Одои только прошлым летом перебрался в "Форест" из "Челси" по сделке стоимостью 5 миллионов фунтов, включая бонусы.
Переезд из столицы в Ноттингем определенно помог Каллуму перезагрузить свою карьеру. 23-летний англичанин забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги за "лесников".
По информации The Athletic, уже минимум три клуба, включая представителей Премьер-Лиги, проявили интерес к Хадсон-Одои, который некогда едва не ушел из "Челси" в "Баварию".
Однако "Форест" не хочет продавать Хадсон-Одои, и только сумма свыше 40 млн. фунтов заставит "лесников" отпустить Каллума.
03.07.2024 14:00
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Последние комментарии:
01.09.2023 21:05 #
mixmaster
по факту, бавария 40 тогда предлагала. по факту - очевидно, что гпенсы его сейчас обоссали
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Источник: http://fapl.ru/posts/102524/?c=1
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Не продавайте за 40. Через пару лет Челси за сотку обратно спихнёте.
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