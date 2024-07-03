Форест" хочет свыше 40 млн. фунтов за Хадсон-Одои

"Ноттингем Форест" хочет свыше 40 миллионов фунтов за своего вингера Каллума Хадсон-Одои, к которому существует высокий интерес со стороны других клубов.

Хадсон-Одои только прошлым летом перебрался в "Форест" из "Челси" по сделке стоимостью 5 миллионов фунтов, включая бонусы.



Переезд из столицы в Ноттингем определенно помог Каллуму перезагрузить свою карьеру. 23-летний англичанин забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги за "лесников".



По информации The Athletic, уже минимум три клуба, включая представителей Премьер-Лиги, проявили интерес к Хадсон-Одои, который некогда едва не ушел из "Челси" в "Баварию".



Однако "Форест" не хочет продавать Хадсон-Одои, и только сумма свыше 40 млн. фунтов заставит "лесников" отпустить Каллума.