Форест" хочет свыше 40 млн. фунтов за Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Ноттингем Форест" хочет свыше 40 миллионов фунтов за своего вингера Каллума Хадсон-Одои, к которому существует высокий интерес со стороны других клубов.

Хадсон-Одои только прошлым летом перебрался в "Форест" из "Челси" по сделке стоимостью 5 миллионов фунтов, включая бонусы.

Переезд из столицы в Ноттингем определенно помог Каллуму перезагрузить свою карьеру. 23-летний англичанин забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги за "лесников".

По информации The Athletic, уже минимум три клуба, включая представителей Премьер-Лиги, проявили интерес к Хадсон-Одои, который некогда едва не ушел из "Челси" в "Баварию".

Однако "Форест" не хочет продавать Хадсон-Одои, и только сумма свыше 40 млн. фунтов заставит "лесников" отпустить Каллума.


Метки Ноттингем Форест, Хадсон-Одои

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 14:00

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  1. cristian-romero 03.07.2024 15:08 # cristian-romero
    01.09.2023 21:05 #
    mixmaster

    по факту, бавария 40 тогда предлагала. по факту - очевидно, что гпенсы его сейчас обоссали
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102524/?c=1

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  2. suddenly 03.07.2024 14:24 # suddenly
    Не продавайте за 40. Через пару лет Челси за сотку обратно спихнёте.

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