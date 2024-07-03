Гвардиола отпускает Альвареса на Олимпийские игры

Хулиан Альварес Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разрешил своему нападающему Хулиану Альваресу выступить за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже.

Многие клубы Премьер-Лиги не собираются отпускать своих игроков на стартующие позже в июле Олимпийские игры, потому что это означало бы, что эти игроки пропустят часть предсезонной подготовки и начало новой кампании.

Например, "Арсенал" отказался отпустить к французам Вильяма Салиба, а "Ливерпуль" — к египтянам Мохамеда Салаха.

А вот Гвардиола решил предоставить Альваресу шанс повторить достижение своего легендарного соотечественника Лионеля Месси и завоевать золотую олимпийскую медаль, сообщает Daily Mirror.

Ведомые бывшим полузащитником "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Хавьером Маскерано аргентинцы считаются одним из фаворитов олимпийского футбольного турнира, который они прежде выигрывали в 2004 и 2008 годах.


Метки Альварес, Манчестер Сити, Олимпийские игры, сборная Аргентины

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 257



Поиск: