Гвардиола отпускает Альвареса на Олимпийские игры

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разрешил своему нападающему Хулиану Альваресу выступить за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже.

Многие клубы Премьер-Лиги не собираются отпускать своих игроков на стартующие позже в июле Олимпийские игры, потому что это означало бы, что эти игроки пропустят часть предсезонной подготовки и начало новой кампании.



Например, "Арсенал" отказался отпустить к французам Вильяма Салиба, а "Ливерпуль" — к египтянам Мохамеда Салаха.



А вот Гвардиола решил предоставить Альваресу шанс повторить достижение своего легендарного соотечественника Лионеля Месси и завоевать золотую олимпийскую медаль, сообщает Daily Mirror.



Ведомые бывшим полузащитником "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Хавьером Маскерано аргентинцы считаются одним из фаворитов олимпийского футбольного турнира, который они прежде выигрывали в 2004 и 2008 годах.