Марку Силва отказал "Аль-Иттихаду"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отверг возможность перейти в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Силву связывали с переездом в Саудовскую Аравию еще прошлым летом, когда роскошное предложение 46-летнему португальцу сделал "Аль-Ахли".



Как сообщает BBC, недавно Силва переговорил с представителями "Аль-Иттихада" — клуба, который контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии, также владеющим "Ньюкаслом".



Но, как и год назад, Силва отказал саудитам. Ожидается, что теперь "Аль-Иттихад", находящийся в поисках замены уволенному Марсело Гальярдо, обратится к бывшему наставнику "Милана" Стефано Пиоли.



Добавим, Силва вот уже два года комфортно удерживает "Фулхэм" в Премьер-Лиге, куда он "дачников" и вывел в 2022 году.