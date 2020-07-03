Марку Силва отказал "Аль-Иттихаду"
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отверг возможность перейти в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Силву связывали с переездом в Саудовскую Аравию еще прошлым летом, когда роскошное предложение 46-летнему португальцу сделал "Аль-Ахли".
Как сообщает BBC, недавно Силва переговорил с представителями "Аль-Иттихада" — клуба, который контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии, также владеющим "Ньюкаслом".
Но, как и год назад, Силва отказал саудитам. Ожидается, что теперь "Аль-Иттихад", находящийся в поисках замены уволенному Марсело Гальярдо, обратится к бывшему наставнику "Милана" Стефано Пиоли.
Добавим, Силва вот уже два года комфортно удерживает "Фулхэм" в Премьер-Лиге, куда он "дачников" и вывел в 2022 году.
03.07.2024 11:00
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