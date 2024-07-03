Лопетеги: "Пакета страдает"

Новый главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги признался, что атакующий полузащитник Лукас Пакета "страдает" из-за выдвинутых в его адрес обвинений FA.

Над Пакетой нависла угроза многолетней дисквалификации, когда в мае FA обвинила в умышленных желтых карточках и отказе от содействия расследованию.



Ассоциация до сих пор не назначила дату рассмотрения этого дела, и сейчас 26-летний игрок представляет сборную Бразилии на Кубке Бразилии.



Вместе с тем Лопетеги отлично понимает, что на душе у Пакеты тяжело, и Хулен обещает поддержать подопечного.



"Нам известно, что он и его семья очень страдают. Мы предвкушаем, когда он окажется здесь с нами. Мы являемся его семьей в Англии, и мы позаботимся о нем".



"Мне понравилось, когда я увидел его улыбающегося в последнем матче, потому что он наслаждается игрой в футбол", — цитирует Лопетеги BBC.