Предложение "Брайтона" по Рюттеру отклонено

"Брайтон" сделал предложение в 30 миллионов фунтов о покупке нападающего "Лидса" Жоржиньо Рюттера, однако в ответ последовал отказ.

Рюттер очень ярко отыграл сезон 2023/24, забив семь голов и отдав 15 результативных передач в рамках Чемпионшипа, однако "Лидсу" этого оказалось недостаточно для возвращения в Премьер-Лигу.



Застряв в Чемпионшипе еще минимум на год, "Лидс" столкнулся с финансовыми затруднениями, из-за чего уже лишился Арчи Грея, проданного в "Тоттенхэм", и может лишиться еще ряда важных игроков, включая Крисенсио Саммервилла и как раз Рюттера.



Однако, как сообщает Sky Sports, предложение "Брайтона" в 30 млн. фунтов по Рюттеру не устроило "Лидс", который сам потратил 36 млн. фунтов на приглашение Жоржиньо из "Хоффенхайма" 18 месяцев назад.



Теперь "Брайтон" должен решить, вернется с улучшенным предложением по 22-летнему французу или переключится на альтернативные цели.