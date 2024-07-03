"Арсенал" следит за Калафьори

"Арсенал" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафьори.

Как сообщает The Telegraph, селекционный департамент "Арсенала" находится под впечатлением от Калафьори, который стал одним из открытий своей сборной на Евро-2024.



В минувшем сезоне 22-летний Калафьори сыграл 33 матча за "Болонью", которая финишировала на пятом месте в Серии А и квалифицировалась в Лигу Чемпионов.



На Евро-2024 Калафьори, которого также хотят "Ювентус" и некоторые другие клубы, принял участие во всех трех матчах итальянцев на групповой стадии, но поражение 2:0 от Швейцарии в 1/8 финала пропустил из-за дисквалификации.



В случае приобретения Калафьори "Арсенал" может попрощаться с Якубом Кивером, которого вот уже несколько месяцев сватают в Серию А.