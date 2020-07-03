Де Лигт хочет перейти в "Юнайтед"

Маттейс Де Лигт Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с "Баварией" насчет приобретения Де Лигта этим летом.

"Красные дьяволы" воодушевлены желанием Де Лигта воссоединиться с главным тренером Эриком Тен Хагом, которого Маттейс знает по совместной работе в "Аяксе".

"Бавария" открыта к расставанию с 24-летним голландцем, но рассчитывает получить 50 миллионов евро (42.4 млн. фунтов) в качестве компенсации, не считая бонусов.

В минувшем сезоне Де Лигт не имел твердого места в стартовом состава "Баварии", и положение Маттейса может только усугубиться в случае прихода Джонатана Та из "Байера".


Метки Бавария, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2024 07:00

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