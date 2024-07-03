"Бернли" близок к назначению Скотта Паркера на должность своего главного тренера.

Напомним, после вылета из Премьер-Лиги по итогам сезона 2023/24 Венсан Компани решил оставить "Бернли" и принять предложение "Баварии".



С вакансией на "Терф Мур" связывали различных специалистов, включая Фрэнка Лэмпарда и Рууда Ван Нистелроя, но в итоге "Бернли" остановил свой выбор на Паркере.



По информации Sky Sports, "Бернли" может подтвердить назначение Паркера до конца этой недели — сторонам остается согласовать лишь ряд формальностей.



Паркер находится без работы после своего увольнения из "Брюгге" в марте 2023. 43-летний англичанин продержался в бельгийском клубе чуть более двух месяцев, выиграв лишь два из своих 12 матчей.



Помимо "Брюгге", Паркер также тренировал "Борнмут" и "Фулхэм". В бытность игроком Скотт выступал за "Фулхэм", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Челси", "Норвич" и "Чарльтон".