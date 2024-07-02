"Вулверхэмптон" объявил о покупке Педро Лимы

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении защитника "Спорт Ресифи" Педро Лимы. Трансфер оценивается в 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).

Лима, которому в минувший понедельник исполнилось 18 лет, заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.



Юный бразилец, выступающий на позиции правого защитника, стал четвертым новичком команды Гари О'Нила в это трансферное окно.



В своем дебютном сезоне за "Спорт Ресифи" из второго бразильского дивизиона Лима, которого также сватали в "Челси", сыграл 26 матчей.



Примечательно, что Лима является земляком нападающего "волков" Матеуса Куньи — оба футболиста родом из бразильского города Жуан-Песоа.



