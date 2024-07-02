"Вулверхэмптон" объявил о покупке Педро Лимы
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении защитника "Спорт Ресифи" Педро Лимы. Трансфер оценивается в 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).
Лима, которому в минувший понедельник исполнилось 18 лет, заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.
Юный бразилец, выступающий на позиции правого защитника, стал четвертым новичком команды Гари О'Нила в это трансферное окно.
В своем дебютном сезоне за "Спорт Ресифи" из второго бразильского дивизиона Лима, которого также сватали в "Челси", сыграл 26 матчей.
Примечательно, что Лима является земляком нападающего "волков" Матеуса Куньи — оба футболиста родом из бразильского города Жуан-Песоа.
02.07.2024 23:00
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