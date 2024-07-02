Предложение "Вест Хэма" по Тодибо отклонено

"Вест Хэм" предпринял неудачную попытку приобрести центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

Центр обороны является одной из наиболее проблемных зон в "Вест Хэме", чей новый главный тренер Хулен Лопетеги планирует пригласить сюда сразу двух новичков этим летом.



Однако стартовое предложение "Вест Хэма" по Тодибо в 30 миллионов евро (25.4 млн. фунтов) было отклонено "Ниццей", сообщает Evening Standard.



В данный момент боссы "Вест Хэма" обсуждают, вернутся ли они с улучшенным предложением по Жан-Клеру, и аналогичное решение им нужно принять насчет капитана "Вулверхэмптона" Макса Килмена, заполучить которого за 30 млн. фунтов не удалось.



В минувшем сезоне 24-летний Тодибо сыграл 33 матча за "Ниццу", которая заняла пятое место во французской Лиге 1.



В июне владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф посетовал, что УЕФА не разрешает его клубу продать Тодибо в "Манчестер Юнайтед", где он владеет 27.7% акций.