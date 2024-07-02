"Форест" продал Мангаля в "Лион"
"Ноттингем Форест" объявил о продаже полузащитника Ореля Мангаля во французский "Лион".
Мангаля прибыл в "Форест" из немецкого "Штутгарта" за 13 миллионов фунтов два года назад. В своем дебютном сезоне на "Сити Граунд" Орель сыграл 31 матч, еще 22 добавив в первой половине прошлого.
На вторую половину прошлого сезона 26-летний бельгиец отправился в аренду в "Лион", где хорошо себя проявил, заслужив постоянный трансфер.
В своем официальном заявлении "Лион" уточняет, что Мангаля заключил контракт до июня 2028, а трансферная стоимость составила 20 млн. фунтов. При этом "Форест" также сможет получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока французским клубом.
02.07.2024 21:00
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