"Форест" продал Мангаля в "Лион"

"Ноттингем Форест" объявил о продаже полузащитника Ореля Мангаля во французский "Лион".

Мангаля прибыл в "Форест" из немецкого "Штутгарта" за 13 миллионов фунтов два года назад. В своем дебютном сезоне на "Сити Граунд" Орель сыграл 31 матч, еще 22 добавив в первой половине прошлого.



На вторую половину прошлого сезона 26-летний бельгиец отправился в аренду в "Лион", где хорошо себя проявил, заслужив постоянный трансфер.



В своем официальном заявлении "Лион" уточняет, что Мангаля заключил контракт до июня 2028, а трансферная стоимость составила 20 млн. фунтов. При этом "Форест" также сможет получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока французским клубом.