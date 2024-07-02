"Форест" продал Мангаля в "Лион"

Орель Мангаля "Ноттингем Форест" объявил о продаже полузащитника Ореля Мангаля во французский "Лион".

Мангаля прибыл в "Форест" из немецкого "Штутгарта" за 13 миллионов фунтов два года назад. В своем дебютном сезоне на "Сити Граунд" Орель сыграл 31 матч, еще 22 добавив в первой половине прошлого.

На вторую половину прошлого сезона 26-летний бельгиец отправился в аренду в "Лион", где хорошо себя проявил, заслужив постоянный трансфер.

В своем официальном заявлении "Лион" уточняет, что Мангаля заключил контракт до июня 2028, а трансферная стоимость составила 20 млн. фунтов. При этом "Форест" также сможет получить 10 процентов от последующей перепродажи игрока французским клубом.


Метки Лион, Мангаля, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2024 21:00

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