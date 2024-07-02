"Саутгемптон" заключил новый контракт с Расселлом Мартином

Главный тренер вернувшегося в Премьер-Лигу "Саутгемптона" Расселл Мартин заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на три года.

Мартин только прошлым летом возглавил "Саутгемптон", перейдя к "святыми" из "Суонси". В сезоне 2023/24 подопечные Расселла заняли четвертое место в Чемпионшипе, через победу в плей-офф обеспечив себе повышение в классе.



От контракта Мартина оставалось еще два года, однако клуб с "Сент-Мэри" решил наградить 38-летнего шотландца новой сделкой — до 2027 года.



Помимо "Саутгемптона" и "Суонси", Мартин также пробовал себя главным тренером в "МК Донс". Большую же часть своей игровой карьеру Расселл посвятил "Норвичу".