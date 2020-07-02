Хитон заключил новый однолетний контракт с "Юнайтед"

Резервный голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон заключил с клубом новый контракт.

Хитон является продуктом академии "Юнайтед", вернувшись в родной клуб в 2021 году.



В минувшем сезоне Хитон не сыграл ни одного матча, находясь за спиной Андре Онана и Алтая Байындыра, однако 38-летний англичанин является одним из лидеров в раздевалке и находится в процессе получения тренерской лицензии.



Прямо сейчас Хитон трудится тренировочным голкипером в сборной Англии на Евро-2024, но эта занятость не помешала Тому продлить свои отношения с "Юнайтед" до лета 2025.