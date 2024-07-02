"Челси" приобрел Дьюсбери-Холла

"Челси" завершил приобретение полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла за 30 миллионов фунтов.

Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в возвращении "Лестера" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач.



К Дьюсбери-Холл существовал высокий интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако персона главного тренера "Челси" Энцо Марески, который сам перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" ранее этим летом, предопределила выбор Кирнана.



Таким образом, 25-летний англичанин заключил с "Челси" контракт до 2029 года и стал очередным приобретением "синих" в это трансферное окно после Тосина Адарабиойо, Омари Келлимана Эстевао Виллиана и Марка Гиу.



Дьюсбери-Холл является продуктом академии "Лестера", сыграв почти две сотни матчей за первую команду. К продаже Кирнана "лис" во многом подтолкнула напряженная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей.



"Я позитивным образом провел последний сезон, и я вступаю в следующий сезон, ощущая себя новым игроком, который полон уверенности, полон мотивации продолжать играть хорошо, и я не вижу возможности для этого лучше, чем перейти в "Челси" и попробовать себя против игроков-топ-уровня, играя вместе с игроками топ-уровня. Я в замечательном месте, и я по-настоящему предвкушаю то, что будет впереди", — сообщил Дьюсбери-Холл.



