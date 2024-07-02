"Челси" приобрел Дьюсбери-Холла

Кирнан Дьюсбери-Холл "Челси" завершил приобретение полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла за 30 миллионов фунтов.

Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в возвращении "Лестера" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач.

К Дьюсбери-Холл существовал высокий интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, однако персона главного тренера "Челси" Энцо Марески, который сам перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" ранее этим летом, предопределила выбор Кирнана.

Таким образом, 25-летний англичанин заключил с "Челси" контракт до 2029 года и стал очередным приобретением "синих" в это трансферное окно после Тосина Адарабиойо, Омари Келлимана Эстевао Виллиана и Марка Гиу.

Дьюсбери-Холл является продуктом академии "Лестера", сыграв почти две сотни матчей за первую команду. К продаже Кирнана "лис" во многом подтолкнула напряженная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей.

"Я позитивным образом провел последний сезон, и я вступаю в следующий сезон, ощущая себя новым игроком, который полон уверенности, полон мотивации продолжать играть хорошо, и я не вижу возможности для этого лучше, чем перейти в "Челси" и попробовать себя против игроков-топ-уровня, играя вместе с игроками топ-уровня. Я в замечательном месте, и я по-настоящему предвкушаю то, что будет впереди", — сообщил Дьюсбери-Холл.

Кирнан Дьюсбери-Холл


Метки Дьюсбери-Холл, Лестер, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2024 18:00

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  1. b84 02.07.2024 18:10 # b84
    вашу маму в рот ебал

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  2. hachidlo 02.07.2024 18:09 # hachidlo
    Вот бы ещё не Галлахера продали, а Угочугву, Чуквуемеку, Угочангву. Только опять Касадей и Сантос времени не получат.

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  3. imf-tau 02.07.2024 18:05 # imf-tau
    Нахуя, а главное зачем?

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  4. brown-ale 02.07.2024 18:04 # brown-ale
    Два полена с Галлахером. Либо Галлахера теперь продадут.

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  5. superglor 02.07.2024 18:03 # superglor
    Почему не негр? Куда смотрит комитет по расизму?

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  6. budka 02.07.2024 18:03 # budka
    Мощно

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  7. ataman 02.07.2024 18:02 # ataman
    Очередной нонейм на скамейку

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  8. ratamahatta 02.07.2024 18:01 # ratamahatta
    Очередной Дринквотер?

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