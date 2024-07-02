"Вулверхэмптон" подписал Йоргена Ларсена

"Вулверхэмптон" объявил о переходе в клуб нападающего "Сельты" Йоргена Ларсена на правах аренды с последующим выкупом.

Аренда Ларсена на сезон 2024/25 обойдется "Вулверхэмптону" в 2.5 млн. фунтов, а затем "волки" будут обязаны выкупить Йоргена за 23 млн. фунтов и заключить с ним контракт до 2029 года при соблюдении определенных условий.



В минувшем сезоне 24-летний игрок сборной Норвегии забил 16 голов за "Сельту", включая 13 в испанской Ла Лиге, где клуб из Виго занял 13-е место.



Прежде Ларсен поиграл у себя на родине за "Сарпсборг", а также за голландский "Гронинген".



"Каждый знает, что для нас было действительно важно пригласить 9-го номера этим летом, и Йорген был нашей целью номер один на этой позиции, поэтому мы очень рады заполучить его".



"Он отличный парень, у него действительно хорошая харизма и отличный характер. И хотя он все еще молод, все еще учится и все еще развивается, он уже показал, что может забивать голы, много трудится и бегает ради остальной команды. В этом футбольном клубе мы много говорим о скромности, и он этому идеально соответствует", — сообщил спортивный директор "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс.