Хюрцелер: "Я — молодой человек, но не молодой тренер"

Наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер заявил, что не считает себя молодым тренером.

В прошлом месяце "Брайтон" назначил Хюрцелера на место Роберто Де Дзерби, покинувшего клуб в конце минувшего сезона. Так 31-летний немец стал самым молодым тренером в истории Премьер-Лиги.



Хюрцелер даже моложе некоторых игроков, которых он будет тренировать, однако Фабиан указывает, что за плечами у него несколько лет в профессии.



"Мой возраст — это большая тема. Я знаю это, и я всегда говорю, что я — молодой человек, но не молодой тренер. Мне удалось накопить большой опыт в различных областях. Конечно, у меня нет опыта в Премьер-Лиге, но всегда нужно с чего-то начинать".



"Когда я закончил играть, мне было 21 или 22. Я должен был поступить честно с собой и признать, что не достигну высочайших уровней как игрок. Я начал думать о том, что я буду делать после своей карьеры. Футбол — моя страсть, я буду заниматься им всю свою жизнь, и я подумал, почему бы мне не стать главным тренером?"



"Мне действительно нравится ДНК и философия этого клуба. Здесь большое внимание уделяется аналитике, и основанный на анализе данных подход — это нечто особенное. Их история впечатляет. Мне нравится стиль, в котором они хотят играть, всегда действуя смело. Я и моя команда постараемся продолжить это".



"Я осознаю, что это огромная работа. Это большое испытание, и я думаю, мне потребуется большая смелость и скромность. Это очень важно. Если бы я не был уверен, что мне и моей команде это по зубам, я бы не взялся за эту работу", — цитирует Хюрцелера Sky Sports.