УЕФА едва ли дисквалифицирует Беллингема на четвертьфинал Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем едва ли будет дисквалифицирован на четвертьфинальный матч Евро-2024 против Швейцарии 6 июля.

Напомним, накануне УЕФА объявил о начале расследования в отношении Беллингема, который, как показалось, сделал неприличный жест в направлении скамейки сборной Словакии после спасительного для англичан гола Джуда в компенсированное время второго тайма матча 1/8 финала.



Сразу же появились опасения, что 21-летний игрок "Реала" может схлопотать дисквалификацию на следующий матч на Евро-2024, в котором Англия и так будет лишена перебравшего желтых карточек защитника Марка Гехи.



Однако Evening Standard спешит успокоить английских фанатов. Денежный штраф — самое суровое наказание, которое грозит Беллингему, если вина Джуда будет доказана.



Сам же Беллингем свою вину категорически отрицает, выразив свою позицию с помощью твита после победы со счетом 2:1.



