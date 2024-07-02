Рэшфорд обсудит свое будущее с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" предпочитает сохранить нападающего Маркуса Рэшфорда, однако расставание исключать нельзя.

Год назад Рэшфорд заключил с "Юнайтед" новый пятилетний контракт с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю, что стало его наградой за лучший сезон в карьере с 30 голами.



Однако в минувшем сезоне Рэшфорд отличился только восемь раз, а к упадку формы добавились проблемы с дисциплиной. Непопадание Маркуса в заявку сборной Англии на Евро-2024 не стало таким уж сюрпризом.



По информации Manchester Evening News, брат футболиста Дуэйт Майнард уже провел переговоры с агентством, которое может помочь 26-летнему Рэшфорду со сменой клуба этим летом.



Теперь представителям Рэшфорда нужно будет переговорить с новым руководством "Юнайтед", включая спортивного директора Дэна Эшуорта, и на "Олд Траффорд" не исключают возможность продажи Маркуса, чьи отношения с главным тренером Эриком Тен Хагом заметно охладели.