"Тоттенхэм" приобрел Арчи Грея

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Лидса" Арчи Грея, в противоположном направлении отправив защитника Джо Родона.

Грей проделал в родном "Лидсе" путь от уровня U-9 до первой команды, в заявку которой на матчи он стал попадать уже в возрасте 15 лет.



Настоящий прорыв в своем развитии 18-летний англичанин совершил в минувшем сезоне, сыграв 52 матча за "Лидс" во всех соревнованиях.



Однако "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу, и это обстоятельство во многом подтолкнуло клуб с "Элланд Роуд" к продаже Грея, который был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа по итогам сезона 2023/24.



Sky Sports оценивает трансфер Грея, который также способен сыграть правого защитника, в 25-30 миллионов фунтов. При этом "Лидс" также смог оставить у себя упомянутого Родона, который минувший сезон провел у "белых" на правах аренды.



Добавим, контракт Грея с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2030 года.