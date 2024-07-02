Директор "Вест Хэма" обещает "насыщенное лето"

Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен пообещал фанатам своего клуба насыщенное лето в плане трансферов.

Ранее этим летом "Вест Хэм" уже совершил одну заметную покупку, пригласив вингера Луиса Гильерме из "Палмейраса" за 25.5 млн. фунтов, однако это только начало.



"Вест Хэм" не находится под давлением правил финансового фейр-плей, и до сих пор до конца не истратил 105 млн. фунтов, которые были выручены с продажи Деклана Райса в "Арсенал" прошлым летом, поэтому Штейдтен планирует плотно поработать бок о бок с новым главным тренером "молотобойцев" Хуленом Лопетеги.



"Руководство и владелец проделали хорошую работу за последние пару лет. Я не могу назвать вам конкретные позиции или имена игроков, но это точно будет насыщенное лето для всех нас".



"В вопросе комплектации состава имеют большое значения мои отношения с Хуленом. Мы разговариваем почти каждый день, особенно насчет профилей, которые мы ищем", — цитирует Штейдтена Daily Mail.