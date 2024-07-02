"Болонья" ожидает предложений из Премьер-Лиги по Калафьори

"Болонья" ожидает предложений от клубов Премьер-Лиги о покупке своего защитника Риккардо Калафьори.

22-летний Калафьори зарекомендовал себя одним из лучших молодых защитников в Серии А, своей игрой за "Болонью" в минувшем сезоне заслужив место в заявке сборной Италии на Евро-2024.



До сих пор главным претендентом на Калафьори считался "Ювентус", однако журналист Фабрицио Романо считает Премьер-Лигу более вероятным направлением для Риккардо.



"Я не думаю, что в итоге он уйдет в "Ювентус". Наверное, он может отправиться за рубеж, если мы решим продать его... Мы бы хотели сохранить Калафьори, поэтому посмотрим", — цитирует Романо технического директора "Болоньи" Джованни Сартори.



Добавим, одним из заинтересованных в Калафьори клубов Премьер-Лиги считается "Ливерпуль", который все еще находится в поисках замены для покинувшего клуб Жоэля Матипа.