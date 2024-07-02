Эшуорт готов начать работу в МЮ с трех приобретений
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт готов начать свою деятельность на новом месте работы с трех приобретений.
Накануне "Юнайтед" объявил, что, наконец, согласовал с "Ньюкаслом" компенсацию за Эшуорта, который приступает к исполнению своих обязанностей в клубе с "Олд Траффорд" немедленно.
Издание i Sport ожидает, что теперь "Юнайтед" активизируется на трансферном рынке и доведет до конца согласование трех приобретений.
"Юнайтед" уже значительно продвинулся в переговорах по нападающему "Болоньи" Джошуа Зиркзее, собираясь выплатить отступные игрока по контракту в 34 миллиона фунтов.
Также ожидается, что "Юнайтед" вскоре сделает официальное предложение о покупке полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте, место для которого должен расчистить Каземиро.
А центр обороны "Юнайтед" надеется укрепить с помощью Маттейса Де Лигта, которого "Бавария" готова отпустить примерно за 43 млн. фунтов.
02.07.2024 10:00
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Звучит хорошо, но что-то сомнительно что эти ребята захотят пойти в восьмую команду Премьер-Лиги без реальных перспектив борьбы за чемпионство с непонятным тренером и клубной стратегией. Редклиф что-то себя особо никак не показал кроме маразматических слухов о его нежной любви к недотренеру Саутгейту.
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