Эшуорт готов начать работу в МЮ с трех приобретений

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт готов начать свою деятельность на новом месте работы с трех приобретений.

Накануне "Юнайтед" объявил, что, наконец, согласовал с "Ньюкаслом" компенсацию за Эшуорта, который приступает к исполнению своих обязанностей в клубе с "Олд Траффорд" немедленно.



Издание i Sport ожидает, что теперь "Юнайтед" активизируется на трансферном рынке и доведет до конца согласование трех приобретений.



"Юнайтед" уже значительно продвинулся в переговорах по нападающему "Болоньи" Джошуа Зиркзее, собираясь выплатить отступные игрока по контракту в 34 миллиона фунтов.



Также ожидается, что "Юнайтед" вскоре сделает официальное предложение о покупке полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте, место для которого должен расчистить Каземиро.



А центр обороны "Юнайтед" надеется укрепить с помощью Маттейса Де Лигта, которого "Бавария" готова отпустить примерно за 43 млн. фунтов.