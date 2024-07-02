Саутгейт: "Победа над Словакией укрепит нашу веру"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт убежден, что волевая победа 2:1 над Словакией в 1/8 финала Евро-2024 укрепит веру его команды.

В матче против Словакии в минувшее воскресенье англичане, уже привычно для себя, показали неважный футбол, но при этом проявили характер, переведя игру в экстра-таймы и затем вырвав победу.



Саутгейту это напоминает Евро-1996 — один из самых успешных Чемпионатов Европы для Англии, хотя тогда родоначальники футбола тоже не могли порадовать своих фанатов зрелищной игрой.



"Бесспорно, эта победа укрепит веру всего коллектива. Парни, которые вышли на замену, проявили себя и оказали большое влияние. Это именно та сплоченность и тот дух, что тебе нужны".



"Сейчас, 30 лет спустя, все смотрят на Евро-96 (где Англия дошла до полуфинала), где я играл, по-другому, нежели в то время".



"Мы были посредственны против Швейцарии, то же самое против Шотландии. Шотландия не забила пенальти при счете 1:0. Испания должна была нас побеждать, когда мы сыграли 0:0".



"Чемпионат Мира в 1990 году был похожим, так что эти моменты на больших турнирах приходят тебе на ум".



"Мы знаем, что должны играть лучше, но оказалось так, что у нас много молодых игроков на важных позициях, и все четыре недели нашего сбора мы пытаемся решать свои проблемы".



"Однако в глаза бросается то, как игроки справляются с этим. Бросается их сплоченность, их дух".



"Вы видели вышедших на замену игроков, но также посмотрите на ушедших с поля парней и на то, как они поддерживали команду. Это дает нам шанс", — цитирует Саутгейта The Independent.