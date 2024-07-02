"Севилья" заинтересована в Локонге

"Севилья" заинтересована в приглашении полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонги.

Минувший сезон Локонга провел на правах аренды в "Лутоне", где сыграл 17 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив один гол и отдав три результативные передачи.



"Лутон" был бы рад выкупить Локонгу, однако вылет "шляпников" из Премьер-Лиги сделал это невозможным, и теперь 24-летний игрок сборной Бельгии ищет новое пристанище.



При этом Локонга уже получил благословение "Арсенала" на уход из клуба этим летом. Альберу Самби нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Как сообщает Evening Standard, Локонга является серьезной трансферной целью для "Севильи", которая готова как арендовать Альбера Самби, так и приобрести его.



У Локонги остается один год по контракту с "Арсеналом", но клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.