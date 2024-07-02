Де Брюйне подтвердил, что останется в "Сити"

Полузащитник Кевин Де Брюйне подтвердил, что не покинет "Манчестер Сити" этим летом.

Согласно слухам, Де Брюйне является большой трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии на это лето, и Кевин не отрицает, что несколько месяцев назад разговаривал со спортивным директором саудовской лиги Майклом Эменало.



Однако они поговорили просто как хорошие знакомые, и 33-летний бельгиец вовсе не собирается уходить из "Сити".



"Да, я останусь в "Сити". Я читал много заголовков насчет трансфера, но я ни с кем не разговаривал".



"Я виделся с ним (Эменало) на клубном Чемпионате Мира. Я знаком с Майклом, поэтому для нас имело смысл поговорить. Но это было не об этом (трансфере в Саудовскую Аравию)", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.