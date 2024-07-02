Де Брюйне подтвердил, что останется в "Сити"

Кевин Де Брюйне Полузащитник Кевин Де Брюйне подтвердил, что не покинет "Манчестер Сити" этим летом.

Согласно слухам, Де Брюйне является большой трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии на это лето, и Кевин не отрицает, что несколько месяцев назад разговаривал со спортивным директором саудовской лиги Майклом Эменало.

Однако они поговорили просто как хорошие знакомые, и 33-летний бельгиец вовсе не собирается уходить из "Сити".

"Да, я останусь в "Сити". Я читал много заголовков насчет трансфера, но я ни с кем не разговаривал".

"Я виделся с ним (Эменало) на клубном Чемпионате Мира. Я знаком с Майклом, поэтому для нас имело смысл поговорить. Но это было не об этом (трансфере в Саудовскую Аравию)", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2024 07:00

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