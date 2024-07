Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" может вернуться за Энтони Гордоном. "Манчестер Юнайтед" готов продать Скотта Мактоминея. "Челси" интересуется Матисом Телем. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" еще может вернуться за вингером "Ньюкасла" Энтони Гордоном этим летом. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" и "Милан" заинтересованы в полузащитнике Адриене Рабьо, чей контракт с "Ювентусом" теперь истек. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" предложил защитнику "Баварии" Маттейсу Де Лигту контракт на пять лет. (De Telegraaf)



"Юнайтед" вернется за защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом, если "ириски" понизят цену (Sky Sports)



"Юнайтед" открыт к продаже полузащитника Скотта Мактоминея, к которому присматривается "Фулхэм". (GiveMeSport)



"Арсенал" выкупил голкипера "Брентфорда" Давида Райю после сезона аренды. (Daily Mail)



"Челси" и "Арсенал" обдумывают покупку защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори. (Fabrizio Romano)



"Челси" готов использовать своего нападающего Николаса Джексона в качестве разменной монеты для приобретения Александера Исака из "Ньюкасла". (The Sun)



"Челси" согласовал покупку полузащитника "Лестера" Кирнана Дьюсбери-Холла за 30 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Челси" проявляет интерес к нападающему "Баварии" Матису Телю. (Simon Phillips)



"Вест Хэм" обратился к "Метцу" насчет грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе. (The Guardian)



У вингера "Галатасарая" Уилфрида Захи есть три варианта в Премьер-Лиге: "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас". (Daily Star)



"Ньюкасл" договаривается о продаже вингера Мигеля Альмирона в саудовский "Аль-Иттифак". (Daily Mail)



"Ньюкасл" надеется оградить своего нападающего Александера Исака от интереса "Арсенала" и "Челси". (Football.London)



"Саутгемптон" предложит 20 млн. фунтов за датского полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли. (talkSPORT)



Другое



Защитнику сборной Англии Марку Гехи потребовался укол обезболивающего в плечо в перерыве матча 1/8 финала Евро-2024 против Словакии. (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах с вероятностью в 90 процентов не будет вызван в сборную Египта для участия в Олимпийских играх в Париже. (Liverpool Echo)



Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер выставил на продажу семейный дом за 3.8 млн. фунтов на фоне слухов о расставании с женой. (The Sun)



Фанат получил выигрыш в 250,000 фунтов в букмекерской конторе благодаря голу Джуда Беллингема в компенсированное время матча сборных Англии и Словакии на Евро-2024. (Daily Mail)