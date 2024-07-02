"Юнайтед" работает над приглашением Вивеля

"Манчестер Юнайтед" работает над приглашением бывшего технического директора "Челси" Кристофера Вивеля.

Как сообщает The Athletic, работа Вивеля в "Юнайтед" будет краткосрочной и покроет летнее трансферное окно.



37-летний немец поможет "красным дьяволам" не только с трансферами, но и с созданием сети дочерних клубов, что в последнее время стало трендом в Премьер-Лиге.



Вивель только год назад покинул "Челси", где отработал семь месяцев. Прежде Кристофер также трудился в "РБ Лейпциг".