"Юнайтед" работает над приглашением Вивеля
"Манчестер Юнайтед" работает над приглашением бывшего технического директора "Челси" Кристофера Вивеля.
Как сообщает The Athletic, работа Вивеля в "Юнайтед" будет краткосрочной и покроет летнее трансферное окно.
37-летний немец поможет "красным дьяволам" не только с трансферами, но и с созданием сети дочерних клубов, что в последнее время стало трендом в Премьер-Лиге.
Вивель только год назад покинул "Челси", где отработал семь месяцев. Прежде Кристофер также трудился в "РБ Лейпциг".
02.07.2024 00:05
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