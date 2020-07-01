"Юнайтед" узнал цену за Де Лигта

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов) плюс бонусы, чтобы заполучить защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.

"Юнайтед" сосредоточил свое внимание на Де Лигте как на приоритетном варианте по укреплению центра обороны после того, как Джаррад Брантуэйт из "Эвертона" был сочтен необоснованно дорогим, а трансфер Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" заблокировал УЕФА.



"Юнайтед" находится в прямом контакте с "Баварией" и агентом игрока Рафаэлой Пиментой, но свое предложение пока не выдвигал, сообщает Sky Sport Germany.



При этом 24-летний Де Лигт заинтересован в переходе в "Юнайтед", где трудится его бывший главный тренер по "Аяксу" Эрик Тен Хаг.



"Бавария" в свою очередь открыта к расставанию с Де Лигтом и сейчас окончательно определилась с ценой за защитника сборной Голландии.