"Ньюкасл" обеспокоен, что "Ливерпуль" вскружил голову Гордону

"Ньюкасл" испытывает беспокойство по поводу того, что "Ливерпуль" вскружил голову вингеру Энтони Гордону.

На прошлой неделе стало известно, что Гордон едва не перешел в "Ливерпуль", однако сделка сорвалась, потому что "красные" не пожелали отправить в противоположном направлении защитника Джарелла Куансу.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, 23-летний Гордон "был крайне заинтересован" в переходе в "Ливерпуль", который он поддерживает с детства.



В "Ньюкасле" уже переживают по поводу того, в каком психологическом состоянии Гордон вернется для предсезонной подготовки. При этом "сороки" не ожидают, что "Ливерпуль" предпримет новую попытку заполучить Энтони позже этим летом.



Добавим, Гордон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Эвертона" за 45 миллионов фунтов в январе 2023. Своей отличной игрой в минувшем сезоне Энтони заслужил право отправиться со сборной Англии на Евро-2024.