Эшуорт назначен спортивным директором "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении Дэна Эшуорта на должность спортивного директора.

53-летний Эшуорт переходит в "Юнайтед" из "Ньюкасла", который еще в феврале отстранил Дэна от работы и отправил в оплачиваемый отпуск.



После многих месяцев переговоров "Юнайтед" и "Ньюкасл" все-таки смогли согласовать компенсацию за Эшуорта. Ранее днем издание Sky Sports сообщило, что "сороки" согласились на долю от изначально запрошенных 20 миллионов фунтов.



"Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" достигли договоренности насчет немедленного освобождения Дэна Эшуорта от его контрактных обязательств перед "Ньюкаслом". Условия договоренности между клубами останутся конфиденциальными. "Ньюкасл" благодарит Дэна за его службу и желает ему всего наилучшего в будущем", — гласит совместное заявление двух клубов.



Таким образом, Эшуорт сформирует новое руководство "Юнайтед" вместе с Джейсоном Уилкоксом, который уже трудится техническим директором, и Омаром Беррадой, который вот-вот заступит на должность исполнительного директора.