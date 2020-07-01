"Брентфорд" завершил приобретение Игоря Тиаго

"Брентфорд" завершил приобретение нападающего "Брюгге" Игоря Тиаго за рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов.

Тиаго еще в феврале согласовал свой переход в "Брентфорд", и сегодня "пчелы" закрыли эту сделку.



Ожидается, что 23-летний бразилец станет заменой для бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни, который не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и готов уйти на повышение.



В минувшем сезоне бельгийского первенства Тиаго забил 18 голов в 34 матчах, завоевав с "Брюгге" титул.



Игорь будет выступать за команду Томаса Франка под 9-м номером, который ему передал Кевин Шаде, в свою очередь взявший вакантную "семерку".



"Я очень рад подписать контракт с "Брентфордом" и узнать клуб. Возможность играть за этот клуб в Премьер-Лиге — источник безмерной радости для меня", — сообщил Тиаго.



