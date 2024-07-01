Баркли вернулся в "Астон Виллу"
Полузащитник "Лутона" Росс Баркли вернулся в "Астон Виллу".
Баркли провел в "Лутоне" всего один сезон и, несмотря на вылет "шляпников" из Премьер-Лиги, смог перезагрузить свою карьеру после затяжного спада в предыдущие годы.
Приобретение Баркли обошлось "Вилле", где Росс провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Челси", в 5 миллионов фунтов.
"Мои амбиции и амбиции каждого в клубе связаны с завоеванием трофея. Клуб был так близок к этому в прошлом сезоне, и им не повезло. Здесь уже замечательный состав, и приобретения будут иметь решающие значение для нового сезона. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей", — сообщил Баркли.
Добавим, в минувшем сезоне воспитанник "Эвертона" забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах Премьер-Лиги за "Лутон".
01.07.2024 19:00
Просмотров: 120
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: