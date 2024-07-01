Полузащитник "Лутона" Росс Баркли вернулся в "Астон Виллу".

Баркли провел в "Лутоне" всего один сезон и, несмотря на вылет "шляпников" из Премьер-Лиги, смог перезагрузить свою карьеру после затяжного спада в предыдущие годы.



Приобретение Баркли обошлось "Вилле", где Росс провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Челси", в 5 миллионов фунтов.



"Мои амбиции и амбиции каждого в клубе связаны с завоеванием трофея. Клуб был так близок к этому в прошлом сезоне, и им не повезло. Здесь уже замечательный состав, и приобретения будут иметь решающие значение для нового сезона. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей", — сообщил Баркли.



Добавим, в минувшем сезоне воспитанник "Эвертона" забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах Премьер-Лиги за "Лутон".