"Челси" объявил о покупке Гиу у "Барселоны"

Марк Гиу "Челси" объявил о приобретении нападающего "Барселоны" Марка Гиу.

Гиу заключил с "Челси" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев и к команде Энцо Марески присоединится с началом предсезонной подготовки.

Трансфер 18-летнего испанца, забившего два гола в своих семи матчах за "Барселону", оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.

Гиу стал уже четвертым приобретением "Челси" этим летом после Тосина Адарабиойо, Омари Келлимана и Эстевао Виллиана, который на сезон 2024/25 останется в "Палмейрасе".

"Главная причина, почему я захотел перейти в "Челси", заключается в том проекте, который клуб предложил мне, а также в доверии, которое каждый работающий здесь оказал мне".

"У этого клуба очень интересный план со множеством молодых и ярких игроков, и я думаю, мы сможем многого достичь", — сообщил Гиу.

Марк Гиу


Метки Барселона, Гиу, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2024 18:50

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  1. high-malvern 01.07.2024 19:06 # high-malvern
    Прическа в стиле: как будто на лысого додика натянули парик.

    (ответить)

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