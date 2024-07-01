"Челси" объявил о покупке Гиу у "Барселоны"
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Барселоны" Марка Гиу.
Гиу заключил с "Челси" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев и к команде Энцо Марески присоединится с началом предсезонной подготовки.
Трансфер 18-летнего испанца, забившего два гола в своих семи матчах за "Барселону", оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.
Гиу стал уже четвертым приобретением "Челси" этим летом после Тосина Адарабиойо, Омари Келлимана и Эстевао Виллиана, который на сезон 2024/25 останется в "Палмейрасе".
"Главная причина, почему я захотел перейти в "Челси", заключается в том проекте, который клуб предложил мне, а также в доверии, которое каждый работающий здесь оказал мне".
"У этого клуба очень интересный план со множеством молодых и ярких игроков, и я думаю, мы сможем многого достичь", — сообщил Гиу.
01.07.2024 18:50
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