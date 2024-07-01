УЕФА открыл расследование в отношении Беллингема
УЕФА инициировал расследование в отношении Джуда Беллингема насчет жеста, который полузащитник сборной Англии сделал после своего гола против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.
Именно 21-летний Беллингем спас англичан от досрочного возвращения из Германии, на исходе компенсированного времени сравняв счет против словаков, что в свою очередь позволило команде Гарета Саутгейта вырвать победу 2:1 в экстра-таймах.
Дисциплинарный комитет УЕФА не комментирует свои расследования, однако дело, об открытии которого в отношении Беллингема было официально объявлено сегодня, касается жеста, который Джуд сделал в направлении скамейки сборной Словакии, сообщает Sky Sports.
Сам Беллингем уже отреагировал на предположения о том, что он пытался оскорбить противника.
"Не испытываю ничего другого, кроме уважения, к тому, как сборная Словакии сыграла сегодня вечером", — написал игрок "Реала" в социальной сети X.
Теперь над Беллингемом нависла угроза схлопотать дисквалификацию и присоединиться к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, который не поможет англичанам в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии из-за перебора желтых карточек.
01.07.2024 18:00
Просмотров: 1625
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какае-та кюнде бегает справа у французов
мало гюсто в рот дает этой кунде
(ответить)
Ну шо там, маленькие, все готовы смотреть как ИМПЕРАТОР НГОЛО по классике будет карать свою личную конопатую су4ку?
(ответить)
Пидарастерка, то что тебе надо )))
Во Франции начался турнир по дискофуту
Этот новый «вид спорта» основан на профессиональных танцорах, которые пытаются забить гол, двигаясь при этом в ритм музыки.
(ответить)
Гимли снова спалился
01.07.2024 16:50 # удалить
piloian
Салам нолиферы
(ответить)
01.07.2024 16:52 #
felix-the-cat
ВЕЛИКИЙ СЕРГЕЙ ТИХИНЯ БЕССМЕРТЕН
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108514/?c=1#c7941087
(ответить)
Я так лохлам в баре показал и крикнул Слава России
Меня потом побили эти шарамыги и пришлось пол ночи в травм пункте провести
Но показал этим лохлам! :)
(ответить)
лол там Безуглая и Сырский разбираются кто на самом деле отправляет тарасиков оптом на встречу с биндерой ....
опять хохлошоу, так как ясно что все вместе и ВСУ, и политики утилизируют тарасов)
(ответить)
покуй на бритов, но чот не особо помню разве симеоне и криро за такие жасты забанили ?
ну показал что дал на клык, и чо ?
(ответить)
Я видел это на стадионе и самое странное что этот бибизян этот жест прямо мне адресовал, сечёте? :)
Не понимаю с чем это было связано
(ответить)
Ни из одного негра обезьяну не вытравишь, эх, а потом говорят про нацизм...(
(ответить)
тренд на лохляцкое поведение не актуален
наказать самым жестким образом, как лохла обоссаного
(ответить)
Вчера с пальмы слезла и уже в себя поверила? Забанить обезьяну на 1 матч
(ответить)
Типичный брит фашик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий