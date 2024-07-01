УЕФА открыл расследование в отношении Беллингема

УЕФА инициировал расследование в отношении Джуда Беллингема насчет жеста, который полузащитник сборной Англии сделал после своего гола против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

Именно 21-летний Беллингем спас англичан от досрочного возвращения из Германии, на исходе компенсированного времени сравняв счет против словаков, что в свою очередь позволило команде Гарета Саутгейта вырвать победу 2:1 в экстра-таймах.



Дисциплинарный комитет УЕФА не комментирует свои расследования, однако дело, об открытии которого в отношении Беллингема было официально объявлено сегодня, касается жеста, который Джуд сделал в направлении скамейки сборной Словакии, сообщает Sky Sports.



Сам Беллингем уже отреагировал на предположения о том, что он пытался оскорбить противника.



"Не испытываю ничего другого, кроме уважения, к тому, как сборная Словакии сыграла сегодня вечером", — написал игрок "Реала" в социальной сети X.



Теперь над Беллингемом нависла угроза схлопотать дисквалификацию и присоединиться к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, который не поможет англичанам в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии из-за перебора желтых карточек.



