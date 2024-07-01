УЕФА открыл расследование в отношении Беллингема

Джуд Беллингем УЕФА инициировал расследование в отношении Джуда Беллингема насчет жеста, который полузащитник сборной Англии сделал после своего гола против Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024.

Именно 21-летний Беллингем спас англичан от досрочного возвращения из Германии, на исходе компенсированного времени сравняв счет против словаков, что в свою очередь позволило команде Гарета Саутгейта вырвать победу 2:1 в экстра-таймах.

Дисциплинарный комитет УЕФА не комментирует свои расследования, однако дело, об открытии которого в отношении Беллингема было официально объявлено сегодня, касается жеста, который Джуд сделал в направлении скамейки сборной Словакии, сообщает Sky Sports.

Сам Беллингем уже отреагировал на предположения о том, что он пытался оскорбить противника.

"Не испытываю ничего другого, кроме уважения, к тому, как сборная Словакии сыграла сегодня вечером", — написал игрок "Реала" в социальной сети X.

Теперь над Беллингемом нависла угроза схлопотать дисквалификацию и присоединиться к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, который не поможет англичанам в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии из-за перебора желтых карточек.


Метки Беллингем, Евро-2024, Реал, сборная Англии, сборная Словакии, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1625

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bembo 01.07.2024 19:22 # bembo
    какае-та кюнде бегает справа у французов

    мало гюсто в рот дает этой кунде

    (ответить)

  2. bembo 01.07.2024 19:01 # bembo
    Ну шо там, маленькие, все готовы смотреть как ИМПЕРАТОР НГОЛО по классике будет карать свою личную конопатую су4ку?

    (ответить)

  3. v-0987654321 01.07.2024 18:53 # v-0987654321
    Пидарастерка, то что тебе надо )))



    Во Франции начался турнир по дискофуту

    Этот новый «вид спорта» основан на профессиональных танцорах, которые пытаются забить гол, двигаясь при этом в ритм музыки.

    (ответить)

  4. kiva 01.07.2024 18:36 # kiva
    Гимли снова спалился


    01.07.2024 16:50 # удалить
    piloian

    Салам нолиферы
    (ответить)

    01.07.2024 16:52 #
    felix-the-cat

    ВЕЛИКИЙ СЕРГЕЙ ТИХИНЯ БЕССМЕРТЕН
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108514/?c=1#c7941087

    (ответить)

  5. v-0987564321 01.07.2024 18:33 # v-0987564321
    Я так лохлам в баре показал и крикнул Слава России

    Меня потом побили эти шарамыги и пришлось пол ночи в травм пункте провести

    Но показал этим лохлам! :)

    (ответить)

  6. memfis63 01.07.2024 18:32 # memfis63
    лол там Безуглая и Сырский разбираются кто на самом деле отправляет тарасиков оптом на встречу с биндерой ....

    опять хохлошоу, так как ясно что все вместе и ВСУ, и политики утилизируют тарасов)

    (ответить)

  7. memfis63 01.07.2024 18:29 # memfis63
    покуй на бритов, но чот не особо помню разве симеоне и криро за такие жасты забанили ?

    ну показал что дал на клык, и чо ?

    (ответить)

  8. v-0987564321 01.07.2024 18:29 # v-0987564321
    Я видел это на стадионе и самое странное что этот бибизян этот жест прямо мне адресовал, сечёте? :)

    Не понимаю с чем это было связано

    (ответить)

  9. sausage 01.07.2024 18:26 # sausage
    Ни из одного негра обезьяну не вытравишь, эх, а потом говорят про нацизм...(

    (ответить)

  10. jack-4poker 01.07.2024 18:23 # jack-4poker
    тренд на лохляцкое поведение не актуален
    наказать самым жестким образом, как лохла обоссаного

    (ответить)

  11. piloian 01.07.2024 18:21 # piloian
    Вчера с пальмы слезла и уже в себя поверила? Забанить обезьяну на 1 матч

    (ответить)

  12. geniusss 01.07.2024 18:01 # geniusss
    Типичный брит фашик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: