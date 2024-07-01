"Тоттенхэм" согласовал покупку Арчи Грея

"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за 18-летнего полузащитника "Лидса" Арчи Грея.

На прошлой неделе "Лидс" отказался продать Грея в "Брентфорд" за 40 миллионов фунтов, а также пресса сообщала, что свой интерес к Арчи проявил "Челси".



Однако с "Лидсом" смог договориться только "Тоттенхэм", чье предложение в 30-40 млн. фунтов плюс защитник Джо Родон, оцененный в 10 млн. фунтов, был принято.



Как раз в "Лидсе" Родон и провел сезон 2023/24 на правах аренды, и "Тоттенхэм" предоставил "белым" возможность сохранить 26-летнего валлийца.



BBC утверждает, что Родон уже согласовал долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом" и теперь направляется к "шпорам" на медобследование.



По итогам минувшего сезона "Лидс" не смог вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа, и продажа Грея позволит клубу с "Элланд Роуд" остаться в рамках правил финансового фейр-плей.