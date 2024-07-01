"Ньюкасл" подписал Радди и выкупил Холла

"Ньюкасл" подписал голкипера Джона Радди, а также выкупил у "Челси" защитника Льюиса Холла.

37-летний Радди заключил с "Ньюкаслом" однолетний контракт, после того, как его соглашение с "Бирмингемом" истекло.



За плечами у Радди огромный опыт в виде 551 матча, проведенного за 13 различных клубов. Английский ветеран поиграл в Премьер-Лиге за "Эвертон", "Норвич" и "Вулверхэмптон".



Радди был первым номером "Бирмингема" в минувшем сезоне, сыграв 44 матча в Чемпионшипе.



Также "Ньюкасл" выполнил свое обязательство перед "Челси" по выкупу Холла после сезона аренды. "Синие" получили за 19-летнего англичанина 28 миллионов фунтов, а еще 7 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



В минувшем сезоне Холл сыграл 22 матча за команду Эдди Хау, забив два гола.