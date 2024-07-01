"Вилла" купила Барренечеа и Айлинг-Джуниора у "Ювентуса"

"Астон Вилла" объявила о приобретении полузащитника Энцо Барренечеа и вингера Самуэля Айлинг-Джуниора из "Ювентуса".

Только накануне "Вилла" подтвердила продажу полузащитника Дугласа Луиса в "Ювентус", а сегодня в обратном направлении проследовали Барренечеа и Айлинг-Джуниор.



Итальянский клуб утверждает, что стоимость Барренечеа составила 11 миллионов евро (9.3 млн. фунтов), включая бонусы. А Айлинг-Джуниор обошелся "Вилле" в 17 млн. евро (14.4 млн. фунтов), также включая бонусы.



Барренечеа присоединился к "Ювентусу" из швейцарского "Сьона" в 2020 году, а минувший сезон 23-летний аргентинец отыграл за "Фрозиноне" на правах аренды.



Айлинг-Джуниор известен тем, что родился в Лондоне и занимался в академии "Челси" до своего отъезда в Турин в 2020 году. С момента своего дебюта в мае 2022 20-летний англичанин сыграл 45 матчей за "Ювентус".



