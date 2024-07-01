МЮ согласовал переход Эшуорта

После нескольких месяцев переговоров "Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал переход спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.

Когда в феврале Эшуорт попросился в "Юнайтед", "Ньюкасл" отправил Дэна в оплачиваемый отпуск и затребовал компенсацию в 20 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, в итоге "Юнайтед" заплатит лишь долю указанной суммы, и Эшуорт без промедления приступит к исполнению обязанностей в своем новом клубе.



53-летний Эшуорт, ранее также поработавший в "Брайтоне", "Вест Бромвиче" и FA, будет определять трансферную политику клуба с "Олд Траффорд".



За время работы на "Сент-Джеймс Парк" Эшуорт привел в клуб игроков вроде Александера Исака, Сандро Тонали, Энтони Гордона, Джона Барнса, Тино Ливраменто и Свена Ботмана.