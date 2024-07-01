Атакующий полузащитник Даити Камада перешел в "Кристал Пэлас" из "Лацио" в качестве свободного агента.

Камада заключил с "Пэлас" контракт на два года, воссоединившись на "Селхерст Парк" с главным тренером Оливер Гласнером, под руководством которого он вместе с "Айнтрахтом" выигрывал Лигу Европы в сезоне 2021/22.



С 2017 по 2013 Камада сыграл 179 матчей за "Айнтрахт" забив 40 голов и отдав 33 результативные передачи. А за свой единственный сезон в "Лацио" Даити совершил 25 результативных действий в 36 играх.



27-летний игрок сборной Японии становится вторым новичком "Пэлас" в это трансферное окно после защитника Чади Риада, купленного у "Барселоны".