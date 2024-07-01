Представлена новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Adidas.

Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить "Юнайтед" 60 миллионов фунтов в год.



Источником вдохновления для дизайнеров Adidas выступила та форма, в которой "Малыши Басби" играли в 1952 году.



Новая форма выполнена с использованием различных оттенков красного цвета — в градиенте от светлого до темно-красного, создавая эффект свечения.























