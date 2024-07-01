Представлена новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Adidas.

Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить "Юнайтед" 60 миллионов фунтов в год.

Источником вдохновления для дизайнеров Adidas выступила та форма, в которой "Малыши Басби" играли в 1952 году.

Новая форма выполнена с использованием различных оттенков красного цвета — в градиенте от светлого до темно-красного, создавая эффект свечения.

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2024/25


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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Последние комментарии:




  1. burnley 01.07.2024 12:51 # burnley
    Выглядит как будто Ноттингем Форест. Не хватает вкраплений черного на футболке и градиент с адидасовскими полосами слишком дешево выглядит.

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  2. quavo 01.07.2024 12:36 # quavo
    Норм, не вау , но и не шляпа. А спонсор збс, не тим вивер ебаный

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  3. bembo 01.07.2024 12:14 # bembo
    Нормалин.
    Точно не позорное гакпище как у лузерхуя

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  4. reddebil 01.07.2024 12:14 # reddebil
    Ну и говнище.

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  5. suddenly 01.07.2024 12:05 # suddenly
    Чем то на vodafone похоже.

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