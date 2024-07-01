Представлена новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Adidas.
Отличительным элементом новой формы является новый титульный спонсор — на месте TeamViewer теперь красуется логотип процессоров Snapdragon, чья компания-владелец согласилась платить "Юнайтед" 60 миллионов фунтов в год.
Источником вдохновления для дизайнеров Adidas выступила та форма, в которой "Малыши Басби" играли в 1952 году.
Новая форма выполнена с использованием различных оттенков красного цвета — в градиенте от светлого до темно-красного, создавая эффект свечения.
01.07.2024 12:00
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Последние комментарии:
Выглядит как будто Ноттингем Форест. Не хватает вкраплений черного на футболке и градиент с адидасовскими полосами слишком дешево выглядит.
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Норм, не вау , но и не шляпа. А спонсор збс, не тим вивер ебаный
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Нормалин.
Точно не позорное гакпище как у лузерхуя
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Ну и говнище.
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Чем то на vodafone похоже.
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