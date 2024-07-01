Райс: "Сделаем все, чтобы защитить этого тренера"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что он и его партнеры по сборной Англии "сделают все", чтобы защитить своего главного тренера Гарета Саутгейта.
Саутгейт продолжает подвергаться огромной критике за неубедительный футбол на Евро-2024, однако англичане уже достигли четвертьфинала соревнования, вырвав победу у Словакии в 1/8 финала со счетом 2:1.
Пускай у англичан не все ладится в игре, но Райс обещает, что его команда продолжит сражаться.
"У нас есть сплоченность, и мы доказали это сегодня вечером. Мы сделаем все, чтобы защитить этого тренера, защитить друг друга".
"Мы продолжим двигаться вперед и продолжим сражаться, что мы как коллектив и показали здесь сегодня вечером. Участвовать в этом — это честь, и мы постараемся изо всех сил", — сообщил Райс BBC.
01.07.2024 11:00
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Эта днина Хуйс еще хуже «праймового» Хендо. Одни пасы назад и поперек, не думал, что увижу максимально похожую версию Хендрик когда-нибудь.
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Зачем? Он же никакой.
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