Райс: "Сделаем все, чтобы защитить этого тренера"

Деклан Райс и Гарет Саутгейт Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что он и его партнеры по сборной Англии "сделают все", чтобы защитить своего главного тренера Гарета Саутгейта.

Саутгейт продолжает подвергаться огромной критике за неубедительный футбол на Евро-2024, однако англичане уже достигли четвертьфинала соревнования, вырвав победу у Словакии в 1/8 финала со счетом 2:1.

Пускай у англичан не все ладится в игре, но Райс обещает, что его команда продолжит сражаться.

"У нас есть сплоченность, и мы доказали это сегодня вечером. Мы сделаем все, чтобы защитить этого тренера, защитить друг друга".

"Мы продолжим двигаться вперед и продолжим сражаться, что мы как коллектив и показали здесь сегодня вечером. Участвовать в этом — это честь, и мы постараемся изо всех сил", — сообщил Райс BBC.


Метки Арсенал, Евро-2024, Райс, Саутгейт, сборная Англии, сборная Словакии

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. stevens 01.07.2024 11:20 # stevens
    Эта днина Хуйс еще хуже «праймового» Хендо. Одни пасы назад и поперек, не думал, что увижу максимально похожую версию Хендрик когда-нибудь.

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  2. jon-toral 01.07.2024 11:17 # jon-toral
    Зачем? Он же никакой.

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