Райс: "Сделаем все, чтобы защитить этого тренера"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что он и его партнеры по сборной Англии "сделают все", чтобы защитить своего главного тренера Гарета Саутгейта.

Саутгейт продолжает подвергаться огромной критике за неубедительный футбол на Евро-2024, однако англичане уже достигли четвертьфинала соревнования, вырвав победу у Словакии в 1/8 финала со счетом 2:1.



Пускай у англичан не все ладится в игре, но Райс обещает, что его команда продолжит сражаться.



"У нас есть сплоченность, и мы доказали это сегодня вечером. Мы сделаем все, чтобы защитить этого тренера, защитить друг друга".



"Мы продолжим двигаться вперед и продолжим сражаться, что мы как коллектив и показали здесь сегодня вечером. Участвовать в этом — это честь, и мы постараемся изо всех сил", — сообщил Райс BBC.