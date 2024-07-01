Представители Каземиро встретятся с Тен Хагом
На стартовавшей неделе представители полузащитника Каземиро проведут встречу с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом.
Два года назад "Юнайтед" потратил 70 миллионов фунтов на приглашение Каземиро из "Реала", однако в своем втором сезоне на "Олд Траффорд" 32-летний бразилец сыграл слишком много неважных матчей.
Новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом рассматривает Каземиро в качестве обузы и было бы радо избавиться от игрока с зарплатой в 290,000 фунтов в неделю.
Однако перед тем, как принимать какое-либо решение, Каземиро хочет узнать свое место в планах Тен Хага на сезон 2024/25. Это представители игрока и надеются выяснить во время очной встречи с Эриком в ближайшие дни, сообщает The Sun.
В "Юнайтед" осведомлены, что к Каземиро существует интерес со стороны саудовского "Аль-Насра", однако "красные дьяволы" хотят получить около 30 млн. фунтов за ветерана.
01.07.2024 10:00
Просмотров: 510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это говно на ногах ещё в МЮ?
Какие бл "места в планах" вали уже нахер из клуба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий