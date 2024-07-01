Эшуорт на пороге перехода в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" приблизился к согласованию компенсации за спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.

Эшуорт находится в оплачиваемом отпуске с февраля, когда он был отстранен от работы "Ньюкаслом" после просьбы отпустить его в Манчестер.



Изначально "сороки" требовали около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации за бывшего директора "Брайтона", "Вест Бромвича" и FA, тогда как "красные дьяволы" предлагали кратно меньше.



Эшуорт даже был вынужден обратиться в трудовой арбитраж, однако ESPN стало известно, что сейчас два клуба вплотную приблизились к компромиссу по Дэну.



На "Олд Траффорд" ожидают, что Эшуорт приступит к исполнению обязанностей на новом месте работы в ближайшее время. А уже 13 июля к Юнайтед" присоединится Омар Беррада, заняв должность исполнительного директора.