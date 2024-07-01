Саутгейт: "Тоуни испытал отвращение, когда я выпустил его на замену так поздно"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни "испытал отвращение", появившись на замену в концовке матча 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

28-летний Тоуни был выпущен со скамейки только на четвертой минуте компенсированного времени, но уже спустя минуту Джуд Беллингем забил свой гол и перевел игру в экстра-таймы.



А в самом начале первого экстра-тайма именно Тоуни сделал передачу, с которой Харри Кейн забил победный для англичан гол — 2:1.



Таким образом, безнадежная замена превратилась в переломный момент матча, и Саутгейт чувствует, что Тоуни на него больше не дуется.



"Айвен Тоуни слегка испытал отвращение, когда я выпустил его за минуту до конца, но я думаю, теперь между нами мир. Он сыграл большую роль при втором голе".



"Когда делаешь замену так поздно, это твой последний ход, и этот игрок даже может не коснуться мяча".



"Я совершенно понимаю это. Мне не нравится ставить игроков в такое положение, но у меня было ощущение, что он может создать этот своего рода хаос, как и произошло", — сообщил Саутгейт ITV.