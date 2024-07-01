Минте сменил "Ньюкасл" на "Брайтон"

"Брайтон" приобрел вингера "Ньюкасла" Янкубу Минте за 30 миллионов фунтов.

Минте только прошлым летом присоединился к "Ньюкаслу" из датского "Оденсе" и, не успев сыграть ни одного матча за "сорок", отбыл в аренду в голландский "Фейеноорд".



19-летний гамбиец блестяще себя проявил в "Фейеноорде", с которым завоевал титул Эредивизии, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.



В услугах Минте были заинтересованы многие клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Эвертон", "Лион", "Марсель", дортмундскую "Боруссию" и "Рому", но в итоге Янкуба достался "Брайтону".



"Я очень рад насчет этого перехода. "Фейеноорд" стал замечательным опытом для меня. Каждый люблю меня, включая тренерский штаб и игроков, и это ощущалось как семья. Но "Брайтон" — это клуб, за которым я следил в Премьер-Лиге. Это хороший клуб для молодых игроков, и для меня важно то, как молодые игроки прогрессируют здесь", — сообщил Минте.