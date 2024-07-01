"Ньюкасл" продал в "Форест" Андерсона, взамен получив Влаходимоса

"Ньюкасл" объявил о продаже полузащитника Эллиотта Андерсона в "Ноттингем Форест", взамен получив голкипера "лесников" Одиссеаса Влаходимоса.

Sky Sports оценивает трансфер Андерсона, который заключил с "Форест" контракт до 2029 года, в 35 миллионов фунтов.



Андерсон находился в системе "Ньюкасла" с восьми лет. Всего 21-летний шотландец сыграл 55 матчей за "сорок", включая 21 в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



В обратном направлении, по отдельному трансферу, проследовал Влаходимос, который только в сентябре 2023 присоединился к "Форест". В минувшем сезоне 30-летний грек сыграл пять матчей за "лесников" в Премьер-Лиге.