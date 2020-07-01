"Ипсвич" приобрел Хатчинсона у "Челси"

Омари Хатчинсон Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" подтвердил выкуп вингера Омари Хатчинсона у "Челси".

Именно в "Ипсвиче" 20-летний Хатчинсон провел сезон 2023/24 на правах аренды, своими 10 голами в Чемпионшипе поспособствовав повышению команды Кирана Маккенны в классе.

В конце концов "Ипсвичу" удалось договориться о выкупе Хатчинсона у "Челси" за 22.5 млн. фунтов, и Омари заключил с "трактористами" контракт до 2029 года.

Это приобретение становится рекордным в истории клуба с "Портман Роуд", причем доля от этой сделки положена "Арсеналу" как бывшему клубу Хатчинсона.

"Челси" тоже застолбил за собой право на долю с последующей перепродажи Хатчинсона "Ипсвичем", но право обратного выкупа Омари не получил.

Добавим, всего Хатчинсон сыграл шесть матчей за первую команду "Челси".


Метки Ипсвич, трансферы, Хатчинсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2024 00:40

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