"Ипсвич" приобрел Хатчинсона у "Челси"

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" подтвердил выкуп вингера Омари Хатчинсона у "Челси".

Именно в "Ипсвиче" 20-летний Хатчинсон провел сезон 2023/24 на правах аренды, своими 10 голами в Чемпионшипе поспособствовав повышению команды Кирана Маккенны в классе.



В конце концов "Ипсвичу" удалось договориться о выкупе Хатчинсона у "Челси" за 22.5 млн. фунтов, и Омари заключил с "трактористами" контракт до 2029 года.



Это приобретение становится рекордным в истории клуба с "Портман Роуд", причем доля от этой сделки положена "Арсеналу" как бывшему клубу Хатчинсона.



"Челси" тоже застолбил за собой право на долю с последующей перепродажи Хатчинсона "Ипсвичем", но право обратного выкупа Омари не получил.



Добавим, всего Хатчинсон сыграл шесть матчей за первую команду "Челси".